Le plan européen pour remplacer le gaz russe

information fournie par France 24 • 25/03/2022 à 10:41

L'option d'un embargo visant le gaz russe n'est pas à l'ordre du jour, l'UE dépendant trop de la Russie pour cette source d'énergie. Mais Bruxelles souhaite peu à peu réduire cette dépendance, et il lui faut remplacer 155 milliards de mètres cubes par an. Le président américain, Joe Biden, a annoncé que les États-Unis vont livrer davantage de GNL à l'Europe : 15 milliards de mètres cubes dès cette année, et 50 milliards de mètres cubes par an d'ici 2030.