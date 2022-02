information fournie par France 24 • 14/02/2022 à 14:32

Face à la pénurie de semi-conducteurs, ces puces électroniques intelligentes utilisées de plus en plus dans tous nos appareils, l'Union européenne va injecter près de 50 milliards d'euros pour financer la construction de méga-usines et la recherche dans le domaine. Un investissement stratégique majeur qui vise à doubler la part de la production européenne.