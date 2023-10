Le Paris des Arts d'A'Salfo, le leader de Magic System

information fournie par France 24 • 06/10/2023 à 11:23

Cette semaine, Valérie Fayolle reçoit une légende de la musique africaine : le chanteur ivoirien A'Salfo. Avec son groupe Magic System, il a conquis la France et le monde entier ces vingt dernières années, notamment avec le tube "Premier Gaou". L’artiste nous emmène à la galerie 110 Véronique Rieffel découvrir les œuvres du designer ivoirien Jean-Servais Somian et de son collectif "Young designers". Et puis, une rencontre avec une autre voix africaine, le chanteur, auteur et compositeur Lokua Kanza.