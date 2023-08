Le Niger pourrait-il épouser les thèses souverainistes burkinabè, malienne et centrafricaine ?

information fournie par France 24 • 01/08/2023 à 15:16

Le renversement du président nigérien démocratiquement élu Mohamed Bazoum - qui marque le septième putsch militaire en moins de trois ans en Afrique centrale et de l'Ouest - a envoyé une onde de choc dans la région et suscité la réprobation de l'Union africaine et de l'Union européenne notamment. Pour évoquer cette situation, FRANCE 24 reçoit Amadou Barou Chekaraou, membre du bureau politique du PNDS et proche de Mohamed Bazoum. Cyril Payen, Grand reporter à FRANCE 24 nous livre aussi son analyse.