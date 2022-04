Le musicien camerounais Raymond Doumbé et les Bretons de Startijenn mélangent les genres

information fournie par France 24 • 18/04/2022 à 16:32

Avec plus de quatre décennies à son compteur musical, le bassiste Raymond Doumbé a tourné aux côtés des plus grands, de Manu Dibango à Miriam Makeba. Il a même croisé sur son chemin Nina Simone et David Bowie. Pourtant, il a attendu l'âge de 67 ans pour sortir "Hidden Paradise", son tout premier album solo. Startijenn, quant à eux, en sont à leur septième album studio en 25 ans de carrière, et continuent de nous faire voyager à travers la musique et la culture celte. Youenn Roué, membre du groupe breton, est venu dans les studios de France 24 pour nous parler de ce nouvel album "Talm ur galon".