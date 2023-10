information fournie par Boursorama • 09/10/2023 à 14:15

Pour ce numéro hors-série du Journal des biotechs Olivier Soula, directeur général d'Adocia fait le point sur l'actualité de la société. Il revient sur le refinancement récent d'Adocia et le droit exclusif de négociation d'un partenariat mondial sur M1Pram en cours avec Sanofi. Il détaille aussi les développements en cours et explique les ventes récentes d'actions et le parcours volatil du titre.