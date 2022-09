Le Journal des biotechs : Gilles Avenard, Acticor Biotech

information fournie par Boursorama • 29/09/2022 à 16:19

Dans ce numéro hors série du Journal des biotechs Gilles Avenard, cofondateur et directeur général d'Acticor Biotech vient faire le point sur l'actualité récente de la biotech qui développe un candidat-médicament pour le traitement de la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique et d'autres urgences cardiovasculaires et qui s'est introduite en Bourse en novembre 2021.

Il évoque notamment le recrutement du premier patient aux États-Unis dans l'étude de phase 2/3 ACTISAVE, la présentation des résultats positifs de l'étude de phase 1b/2a ACTIMIS et le statut PRIME délivré par l'Agence européenne du médicament pour glenzocimab.