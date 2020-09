Le journal des biotechs : Franck Grimaud, DG de Valneva, Frédéric Gomez analyste chez Pharmium Securities

Boursorama • 16/09/2020 à 17:25

Dans ce numéro de rentrée. On fait le point avec Frédéric Gomez (analyste biotech chez Pharmium Securities) sur les annonces du secteur depuis juin et notamment les échecs rencontrés par Genfit et DBV. Il revient aussi sur les demandes d'AMM effectuées par plusieurs sociétés dont Gensight et Innate.

L'interview est consacrée à Franck Grimaud. Le directeur général de Valneva revient sur l'accord avec le Royaume-Uni annoncé en début de semaine et donne des précisions sur l'état d'avancement des différents programmes en cours.