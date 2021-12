Le Forum paix et sécurité en Afrique cherche des solutions pour lutter contre le jihadisme

information fournie par France 24 • 06/12/2021 à 22:36

Le Forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvertpour deux jours à Dakarau Sénégal. Les acteurs politiques, militaires et chercheurs cherchent des solutions, alors que la sécurité dans la région du Sahel est sérieusement ébranlée. Ce week-end le Niger a de nouveau été frappé : 12 militairesont été tués dans des combats dans l'ouest du pays. Seidik Abba spécialiste de la région et auteur de plusieurs ouvragesest notre invité dans cette édition.