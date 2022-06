Le Festival Gnaoua Tour de retour avec 150 artistes et 30 concerts dans 4 villes du Maroc

information fournie par France 24 • 06/06/2022 à 21:55

C'est un festival qui célèbre l'universalité de l'art Gnaoua. Une musique spirituelle, initialement portée pas des descendants d'esclaves au Maghreb, et inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'Humanité de l'UNESCO en 2019. Après 2 années d'absence dues au coronavirus, les traditionnels Mâalem Gnaoua accompagnés d’artistes venus du monde entier vont faire vibrer des milliers de festivaliers à travers le pays. Pour la première fois de son histoire, le Festival est itinérant. Après une première étape à Essaouira, il se rendra à Marrakech, Casablanca et Rabat. On en parle avec sa fondatrice, Neila Tazi. Femme engagée pour la Culture, elle nous explique aussi de quelles façons le secteur culturel peut constituer un outil du soft power pour les pays du continent.