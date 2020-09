Le debrief du 4 septembre : Paris à nouveau sonné par Wall Street

Boursorama • 04/09/2020 à 18:43

Bis repetita ! Sonnée par la correction des marchés américains hier et notamment le Nasdaq, la Bourse de Paris a commencé dans le rouge avant de se relever et... de repiquer du nez alors que les prises de bénéfices se poursuivent outre-Atlantique.

L'indice français finit sur un repli de 0,89% vers les 4.965 points et cède 0,76% sur la semaine.

Aux Etats-Unis, c'est encore la soupe à la grimace : le Dow Jones recule de 1,8% vers 17h45 et le Nasdaq abandonne 3,8% vers les 11.030 points. Apple perdait 5,4%, Facebook 5,3%, Microsoft 4,4% et Alphabet (la maison mère de Google et YouTube) 5%. Tesla cède 5,3%.

Les chiffres officiels de l'emploi sont pourtant encourageants. Le taux de chômage ressort à 8,4% en août contre 10,2% en juillet et 9,8% attendus par les analystes. Par ailleurs, 1,37 million d'emplois on été créés par l'économie américaine, en ligne avec les attentes. Wall Street qui aura bien besoin d'un week-end de trois jours pour se remettre : les marchés américains seront fermés lundi pour la fête du travail.

Valeurs en hausse

Les valeurs bancaires profitent de l'annonce du projet de fusion des banques espagnoles Caixabank et Bankia qui créerait un nouvel ensemble détenant plus de 650 milliards d'euros d'actifs. Société Générale finit en tête du SBF 120. BNP Paribas et Crédit Agricole sont également bien orientés

L'espoir de l'arrivée imminente d'un vaccin continue à pousser les valeurs qui ont souffert de la crise. C'est un carton plein pour le secteur auto avec Faurecia Valeo, Renault Peugeot ou encore Plastic Omnium.

Le groupe hotelier Accor est également bien orienté

Valeurs en baisse

A l'instar des valeurs américaines, la tech française reste sous pression à l'image de Worldline ou encore STMicro et Dassault Systemes

Prises de bénéfices sur les groupes d'énergie Neoen et Albioma.

Les foncières restent aussi sous pression avec Covivio et Gecina.

LG (redaction@boursorama.fr)