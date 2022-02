Le debrief du 25 février : le CAC 40 finit la semaine sur un franc rebond

information fournie par Boursorama • 25/02/2022 à 18:19

Bon après le coup de massue d'hier, le CAC 40 a fait plus que redresser la tête aujourd'hui. Porté par la bonne tenue des marchés américains et des résultats d'entreprises saluées, l'indice français oublie un temps la brutale offensive militaire russe qui se poursuit en Ukraine et finit la semaine sur une séance de franche hausse : +3,55% vers les 6752 points et 6,7 milliards d'euros échangés. Sur la semaine l'indice aura tout de même perdu perdu 2,56%

Hier les marchés américains avaient, eux, deja évolué à contre-courant. L'hypothèse que la crise ukrainienne allait modérer les ardeurs de la Fed dans son resserrement monétaire avait même permis au Nasdaq de progresser de plus de 3%. Aujourd'hui le Dow Jones gagne 1,8% à 17h45 vers les 33.832 points alors que le Nasdaq gagne 1% vers les 13.611 points.

Valeurs en hausse

Forcément, la guerre en Ukraine continue à porter les cours des matières premières ce qui bénéficie à des valeurs comme Vallourec, Eramet, Arcelormittal, qui gagne 10%. Vallourec progresse même de près de 26% alors que le spécialiste du tube sans soudure a renoué avec les bénéfices en 2021 : 40 millions d'euros, contre une perte de 1,2 milliard en 2020.

Toujours sur le SBF 120, Solutions 30 et Ipsos sont bien orientés

Sur le CAC 40 en plus d'Arcelormittal, Veolia se distingue reprenant déjà le terrain perdu hier. On retrouve aussi Saint-Gobain qui profite lui d'une année 2021 record marquée par une progression de près de 58% de son résultat d'exploitation à 4,5 milliards d'euros. Les valeurs de l'aéronautique Airbus et Safran reprennent également de l'altitude.

Valeurs en baisse

Peu de valeurs en baisse logiquement, elles ne sont que 7 sur le SBF 120 mais quelques sorties de route quand même

Casino est resté dans les rayons aujourd'hui et chute de 12,3% ! Le distributeur a annoncé une baisse de 12% à changes constants de son résultat d'exploitation 2021 à près de 1,2 milliard d'euros. Il a par ailleurs annoncé qu'il ne verserait pas de dividende au titre de son exercice 2021 afin de donner la priorité au désendettement car sa dette justement est passée de 4,6 à 5,9 milliards entre fin 2020 et fin 2021.

Gros coup de frein aussi sur Valeo. La prudence des objectifs 2022 de l'équipementier auto a éclipsé les performances envisagées à plus long terme. Pour l'année en cours qu'il annonce « difficile », Valeo une marge brute d'exploitation comprise entre 11,8% et 12,3%, en baisse par rapport aux 13,4% de 2021.

Ca se replie aussi pour Technip Energies Le groupe parapétrolier a assuré que la continuité de ses opérations n'était pas affectée par l'offensive russe en Ukraine.

Sur le CAC 40 seul Worldline est dans le rouge.

