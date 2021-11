Le debrief du 12 novembre : le CAC 40 finit en beauté sa première semaine au-dessus des 7000 points

information fournie par Boursorama • 12/11/2021 à 18:06

Le CAC 40 termine cette semaine en beauté sur une progression de 0,45% vers les 7091 points et un nouveau plus-haut historique en séance à 7097,46. Mais ce n'est pas forcément utile de le retenir il sera peut-être déjà dépassé la semaine prochaine. Sur la semaine, l'indice français aura gagné 0,76%. Il faut remonter à 2018 pour retrouver une série de 6 semaines de progression consécutive.

C'est le même climat qui règne à Wall Street avec, à 17h45, un Dow Jones qui grimpe de 0,5% vers les 36.093 points et un Nasdaq à +0,8% vers les 15.836 points. A noter qu'après son entrée fracassante en Bourse mercredi, le constructeur de véhicules électriques Rivian gagne encore plus de 3% aujourd'hui. Johnson & Johnson prend lui 1,4%, le marché saluant la perspective d'une séparation de ses activités pharmaceutique et de dispositifs médicaux de celles de produits grand public.

Valeurs en hausse

Et c'est McPhy Energy qui est en pole position du SBF 120 devant Renault et Valeo. Alors pour la marque au losange, il y a eu le coup de pouce de Morgan Stanley qui a relevé sa recommandation de "pondération en ligne" à "surpondérer" et remonte son objectif de cours de 40 à 45 euros.

Malgré la baisse du Brent, Vallourec complète le tableau

Et puis sur le CAC 40 en plus de Renault c'est un festival pour les valeurs du luxe Kering, LVMH Hermès, notamment portés par les bons résultats de Richemont. Le groupe suisse qui a exclu ce matin toute fusion avec Kering alors que, selon certaines sources de presse, des fonds activistes seraient récemment rentrés au capital de Richemont avec cet objectif en tête...

Et enfin sur le SRD Artmarket continue sa folle ascension, +54% aujourd'hui et +133% sur une semaine !

Valeurs en baisse

c'est Aperam qui plie (-5,2%. Au 3e trimestre, le champion de l'acier inoxydable a dévoilé un excédent brut d'exploitation en hausse de 6% d'un trimestre sur l'autre mais le chiffre d'affaires a lui reculé de 1,2%, là aussi en séquentiel. Arcelormittal cède du terrain également le géant de l'acier avait pris 4% hier avec l'annonce de l'augmentation de son programme de rachat d'action d'un milliard de dollars supplémentaires après avoir réalisé son meilleur trimestre depuis plus de dix ans.

Valneva et DBV technologies étaient également sous pression tout comme CGG et Air France-KLM

LG (redaction@boursorama.fr)