Le debrief Bourse du 9 février : le CAC 40 repart à la hausse !

information fournie par Boursorama • 09/02/2023 à 18:24

La Bourse de Paris enregistre sa première hausse depuis le début de la semaine portée par les bons résultats d'entreprises et par le ralentissement de l'inflation en Allemagne le mois dernier.

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,96% vers les 7188 points dans un volume d'échanges de 3,5 milliards d'euros.

Du côté des valeurs,

C'est l'actualité des résultats qui rythme cette séance.

Et Crédit Agricole s'offre la première place du podium. Le groupe a fait état d'un quatrième trimestre au-dessus des attentes du marché, et a confirmé ses perspectives pour 2025. Le titre avance de 4,26%.

Legrand est de son côté électrisé par ses résultats : + 4,06%. Le groupe a publié un chiffre d'affaires annuel en hausse à 8,34 milliards d'euros et dit anticiper une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions pour cette année d'environ 20%.

L'automobile est également en hausse. Stellantis progresse de 3,62%, Renault de 2,41%.

A l'inverse, EssilorLuxottica se replie de 1,21%, plus forte baisse de l'indice.

Les valeurs défensives Air Liquide et Orange sont en également en territoire négatif, et perdent respectivement 0,97% et 0,58%.

Sur le SBF 120,

Orpea tente une nouvelle fois un rebond, insuffisant évidemment pour compenser les pertes vertigineuses des dernières séances !

Ipsen est aussi en progression. Le groupe publie un chiffre d'affaires annuel en hausse à 3,03 milliards d'euros et dit anticiper pour 2023 une marge opérationnelle des activités d'environ 30%.

A l'opposé, SES imagotag lâche 3,53%.

Enfin terminons comme chaque jour par les marchés américains. La Bourse de New York évolue en hausse après l'ouverture. Son rebond étant porté notamment par la réaction des investisseurs aux annonces de résultats et de restructuration de Disney.

