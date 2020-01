Le debrief Bourse du 8 janvier : rassuré, le CAC 40 finit en hausse de 0,31%

Boursorama • 08/01/2020 à 18:06

Le CAC 40 avait ouvert la journée en baisse en réaction aux frappes iraniennes contre des bases américaines en Irak mais finalement, il a remonté la pente pour finir à +0,31%, à 6031 points tout pile.

Les réactions modérées dans les deux camps semblent conforter les investisseurs sur le fait qu'il ne va pas y avoir d'escalade au Moyen Orient.

Il faut dire en plus que les statistiques américaines ont mis du baume au cœur des marchés et notamment l'enquête ADP, avant les chiffres officiels de l'emploi vendredi : 202.000 créations d'emplois ont eu lieu dans le secteur privé aux Etats-Unis en décembre, c'est au-dessus des 155.000 attendus et c'est le chiffre le plus élevé depuis avril.

Du coup, les indices américains sont dans le vert, le Dow Jones et Nasdaq progressent tout deux de 0,3% à 17h45.

Valeurs en vue

En hausse

Sur le marché français, sur le SBF 120, Ubisoft gagne la partie des hausses devant Trigano. Le spécialiste du camping-car a déjà effacé le repli d'hier du au mauvais accueil de son chiffre d'affaires trimestriel.

Elior et Sodexo ont eux donné de l'appétit aux investisseurs, bénéficiant de relèvement de recommandation de JPMorgan : de sous performance à neutre sur Sodexo avec un objectif de cours relevé de 79 à 100 euros. Mieux, Il est passé de neutre à surperformance sur Elior avec un objectif de cours relevé de 12,50 à 14,80 euros.

En baisse

La lanterne rouge du SBF 120 revient à Virbac. Exane BNP Paribas a dégradé son opinion de "surperformance" à "neutre" sur le spécialiste de la santé animale mais a dans le même temps relevé son objectif de cours de 230 à 245 euros. En Bourse, le titre est bien valorisé à 27 fois le résultat net attendu cette année

Les foncières Klépierre et Unbail Rodamco étaient également mal orientées

TechnipFMC aussi se replie dans la foulée du Brent qui était monté à plus de 71 dollars le baril pour finir par baisser de plus de 4% et revenir vers les 65 dollars, lesté par les déclarations apaisantes et la hausse surprise des stocks de pétrole aux Etats-Unis

Derrière sur le CAC 40, on retrouve Danone Peugeot et Pernod Ricard

