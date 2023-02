Le debrief Bourse du 8 février : 3e séance dans le rouge pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 08/02/2023 à 18:20

Le CAC 40 était pourtant parti avec de bonnes intentions mais tout cela s'est étiolé vers 16h30 et l'indice finit la journée à -0,18% vers les 7.120points et 3,8 milliards d'euros échangés. Le discours de Jerome Powell hier n'a pas vrament apporté de nouveauté sur la position de la banque centrale américaine, le président de la Fed estimant que le processus de désinflation avait bien commencé mais que des hausses de taux restaient nécessaires.

De son côté, Wall Street est plus nettement en repli : -0,5% pour le Dow Jones à 17h45 vers les 33.975 points, -1,6% pour le Nasdaq vers les 11.916 points. L'indice des valeurs technologiques avait gagné 1,9% hier.

Valeurs en hausse

CGG fait à nouveau lacrouse en tête sur le SBF 120 devant SES Imagotag

En progression aussi Amundi. Le gestionnaire d'actifs qui a annoncé que la collecte nette s'était élevée à 15 milliards d'euros sur les trois derniers mois de 2022, contre une décollecte de 12,9 milliards d'euros au trimestre précédent. Sur la période, le résultat net ajusté s'établit à 303 millions d'euros en hausse séquentielle de 7,5%. Amundi a proposé un dividende stable à 4,10 euros par action.

En tête du CAC 40, BNP Paribas qui profite de nombreux relèvement d'objectifs de cours : Jefferies et RBC sont respectivement passé de 77 à 83 euros et de 76 à 77 euros. Credit Suisse maintient sa note de surperformance sur le titre avec un objectif de cours relevé de 75 à 78 euros. Engie, Thales et Air Liquide suivent non loin derrière.

Valeurs en baisse

Déjà oublié le rebond d'hier, Orpéa repart lourdement en baisse à un peu plus de 2 euros l'action

Derrière on retrouve Société Générale*. La banque a pourtant fait état de résultats supérieurs aux attentes au 4e trimestre mais, selon Reuters, la banque a déçu le marché sur sa politique de retour aux actionnaires, avec un dividende de 1,70 euro par action et l'annonce d'un programme de rachats d'actions de 440 millions d'euros. Dans une note de recherche, Jefferies indique que les analystes attendaient en moyenne un dividende de 1,73 euro et quelque 900 millions d'euros de rachats d'actions.

Sur le CAC 40, ça baisse aussi pour Saint-Gobain et TotalEnergies. Et pourtant ! la major pétrolière a dévoilé un résultat net de 20,5 milliards de dollars en 2022, en hausse de 28% par rapport à 2021. C'est le plus important bénéfice réalisé par le groupe français.

Worldline est lui pénalisé par la chute de plus de 15% du spécialiste des paiements électroniques néerlandais Adyen

LG (redaction@boursorama.fr)

* Boursorama est une filiale à 100% de Société Générale.