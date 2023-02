Le debrief Bourse du 7 février : le CAC 40 termine à l'équilibre une séance sans conviction

information fournie par Boursorama • 07/02/2023 à 17:58

Comme un air de "pas envie" aujourd'hui à la Bourse de Paris. Le CAC 40 termine en baisse symbolique de 0,07% vers les 7132 points et 3,5 milliards d'euros échangés.

Pas beaucoup de prise de risques donc alors que l'événement de la journée sera la prise de parole de Jerome Powell, le président de la Fed, à l'occasion d'une réunion organisée par le Club économique de Washington. Evolution contrastée de l'autre côté de l'Atlantique avec, à 17h45, un Dow Jones qui abandonne 0,26% vers les 33.821 points quand le Nasdaq est à +0,46% vers les 11.941 points. Souvenez-vous, je vous parlais il ya peu de Bed Bath & Beyond et bien après une progression de 92% hier le titre cède 45% aujourd'hui alors que le détaillant américain cherche à lever environ 1 milliard de dollars dans un ultime effort pour éviter la faillite.

Valeurs en hausse

CGG se hisse en tête des hausses du SBF 120 devant Scor. Le marché avait d'abord sanctionné le réassureur pour l'annonce d'une réduction de ses primes de réassurance de 12,1% lors des renouvellements du 1er janvier 2023. Mais Scor assume cette sélectivité afin de réduire son exposition aux segments les plus coûteux afin d'améliorer la rentabilité. Message finalement reçu puisque le titre termine à +5,54%.

Derrière, Renault continue à tracer sa route puisque le constructeur automobile franchit la ligne d'arrivée du CAC 40 en tête comme hier.

Derrière, on retrouve TotalEnergies, Sanofi et BNP Paribas. Les chiffres de la banque sont pourtant ressortis en dessous des attentes au quatrième trimestre 2022 mais les analystes ont salué des objectifs 2025 rehaussés : une croissance annuelle moyenne de plus de 9% du résultat net entre 2022 et 2025 contre une précédente prévision à "plus de 7%" et une rentabilité des fonds propres d'environ 12% en 2025 contre une prévision au-dessus de 11% précédemment.

Valeurs en baisse

Carrefour est resté en rayon aujourd'hui. La faute sans doute un peu à Exane BNP Paribas qui a dégradé le dossier à "sous-performance" avec un objectif ajusté de 16,50 à 16 euros. Casino se replie également de 3,6%

Eurofins Scientific et Derichebourg sont également mal orientés

Sur le CAC 40, Airbus aussi perd de l'altitude : Berenberg a abaissé sa recommandation de "conserver" à "vendre" et son objectif de cours de 120 à 100 euros.

LG (redaction@boursorama.fr)