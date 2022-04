Le debrief Bourse du 7 avril : le CAC plie en fin de séance

information fournie par Boursorama • 07/04/2022 à 18:32

Après le net repli de la veille, le CAC 40 a tenté de repartir de l'avant aujourd'hui, mais il a plié vers la fin de séance clôturant sur un repli de 0,57% vers les 6.462 points et 4,17 milliards d'euros échangés.

Il faut dire qu'hier, ce sont les minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed qui sont venues rappeler aux investisseurs la détermination de la banque centrale américaine à lutter contre l'inflation : les membres de la Réserve fédérale estiment notamment que des hausses de 50 points de base du taux des fonds fédéraux pourraient être nécessaire pour calmer la surchauffe des prix. Une réduction de la taille du bilan dès le mois de mai est aussi sur la table avec l'objectif d'atteindre au bout de trois mois un rythme mensuel de réduction de 95 milliards de dollars.

Même cause même effets de l'autre côté de l'Atlantique pour les marchés américains qui signent pour l'instant leur 3e séance dans le rouge d'affilée avec les taux sur les bons du Trésor américains à 10 ans s'élevant à 2,64% autour de leurs plus hauts depuis trois ans. Le Dow Jones recule de 0,7% vers les 34.255 points à 17h45 et le Nasdaq à -0,86% vers les 13.770 points.

Valeurs en hausse

On retrouve une nouvelle fois des valeurs défensives à l'image d'Eurofins Scientific : cinq séances à la suite pour le groupe qui termine en tête du SBF 120. GTT est aussi bien orienté malgré le repli du Brent qui est repassé sous le seuil des 100 dollars le baril.

L'équipementier auto Faurecia rebondit après deux séances de fort repli tout comme Sodexo qui met enfin un terme à une séquence de six journées consécutives dans le rouge.

Sur le CAC 40 en plus d'Eurofins, on retrouve Carrefour, Danone et Sanofi qui gagne 1,6%. La pharma a annoncé que la Commission européenne avait approuvé son médicament Dupixent pour le traitement des enfants âgés de six à onze ans présentant un asthme sévère.

Valeurs en baisse

Atos reste sous pression, 3e séance de correction et un repli qui est désormais de plus de 41% depuis le début de l'année. 4e plus fort du SBF 120 sur la période.

JCDecaux, Solutions30 et Interparfums sont également mal orientés.

Alors que sur le CAC 40 c'est encore compliqué pour Alstom, Veolia et Société Générale.

LG (redaction@boursorama.fr)