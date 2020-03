Le debrief Bourse du 4 mars : le CAC 40 reprend 1,33%

Boursorama • 04/03/2020 à 18:17

On ne s'en sort pas si mal de cette journée. Malgré le repli des marchés américains hier après la baisse surprise de taux de la Fed, le CAC 40 a fait mieux que résister aujourd'hui. Il termine la séance en hausse de 1,33% vers les 5465 points et 5,5 milliards d'euros échangés.

Il faut dire que Wall Street aussi repart du bon pied et même assez nettement +2% pour le Dow Jones à 26.465 points vers 17h45 et 1,6% pour le Nasdaq, à 8.820 points.

Un redémarrage à la hausse que l'on doit notamment à Joe Biden. Lancé dans la course à l'investiture démocrate pour la prochaine élection présidentielle américaine, l'ancien vice-président de Barack Obama est redevenu le favori des primaires à l'issue d'un "Super Tuesday". De quoi rassurer les investisseurs qui voyaient avec inquiétude le beaucoup moins consensuel Bernie Sanders prendre l'avantage.

Autre bonne nouvelle, l'enquête ADP sur l'emploi a fait ressortir 183.000 créations de postes en février, au-dessus des attentes qui tournaient autour de 165.000. Tout aussi bien, l'indice ISM services a déjoué les attentes progressant à 57,3 sur le même mois alors qu'une baisse était anticipée.

Valeurs en vue

En hausse

Soitec dominait les hausses du SBF 120. Le spécialiste des plaques de silicium sur isolant destinées à la fabrication des semi-conducteurs a rassuré le marché. Il ne ressent pas à date d'impact du coronavirus et a confirmé l'ensemble de ces objectifs sur l'exercice 2019-2020 dont une marge brute d'exploitation autour de 30% sur la base d'un taux de change euro / dollar de 1,13

Ipsen se reprend après sept séances consécutives dans le rouge.

Ca va bien aussi sur le CAC 40 pour les valeurs défensives comme Engie, Veolia, Sanofi et Orange.

Deux titres progressent après des résultats 2019 appréciés. Le premier Eurofins Scientific (+5,18%) qui a par ailleurs relevé son objectif 2020 d'excédent brut d'exploitation ajusté à 1,1 milliard d'euros, contre 1 milliard auparavant. Le deuxième Elis (+4,03%) qui lui aussi affiche des perspectives optimistes visant notamment la génération d'un free cash flow d'environ 320 millions d'euros.

En baisse

Après un sursaut hier, Air France-KLM pique à nouveau du nez et cède désormais plus de 22% sur les cinq dernières séances.

Elior et Sodexo non plus n'étaient pas dans leur assiette et puis la situation reste compliquée pour TechnipFMC, nouveau repli aujourd'hui, une correction qui atteint désormais plus de 33% depuis le 1er janvier.

LG (redaction@boursorama.fr)