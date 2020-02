Le debrief Bourse du 4 février : la reprise s'accélère à la Bourse de Paris

Boursorama • 04/02/2020 à 18:11

Un virus ? quel virus ? Après avoir montré de vifs signes d'inquiétude la semaine dernière, la Bourse de Paris accélère son rebond aujourd'hui et finit à +1,76% vers les 5935 points. Les investisseurs saluent l'intervention des autorités chinoises tant d'un point de vue sanitaire que financier puisqu'elles ont injecté 1.700 milliards de yuans de liquidités en deux jours (l'équivalent de 220 milliards d'euros) pour rassurer sur leur capacité à stabiliser les marchés.

Ca va tout aussi bien sur les marchés américains à 17h45 +1,7% pour le Dow Jones +1,8% sur le Nasdaq avec une ambiance toujours aussi électrique autour de Tesla : +20% hier +14% aujourd'hui et une progression du cours de plus de 100% depuis le début de l'année. A l'inverse, Alphabet, maison mère de Google marque le pas (-3,3%) au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels, les performances de YouTube et Google Cloud ayant déçu les analystes.

Valeurs en vue

En hausse

C'est Free qui avait tout compris ou plutôt sa maison mère Iliad. L'opérateur télécoms bénéficie d'un coup de pouce d'Exane BNP Paribas repassé de 'neutre' à 'surperformance' sur le dossier tout relevant le cours visé de 110 à 155 euros.

Derrière, on retrouve Quadient, et SES Global qui continue de reprendre de l'altitude après deux séances compliquées la semaine dernière.

Sur le CAC 40, TechnipFMC est une nouvelle fois aux avants-postes des hausses entre rebond technique et spéculation sur le renforcement possible de la BPI à l'occasion de la scission de la société en deux entités distinctes dont Technip Energies qui restera cotée à la Bourse de Paris.

Atos aussi est bien orienté. La SSII qui soutient le rapprochement entre Worldline et Ingenico, a vendu 23,9 millions d'actions de sa filiale, pour un montant d'environ 1,5 milliard d'euros. Le prix de ce placement a été fixé à 61,50 euros par action Worldline, près du double du cours de Bourse de juin 2017. A l'issue de l'opération, Atos ne conserve que 3,8% du capital de Worldline.

En baisse

Orange était plutôt couleur orange sanguine aujourd'hui : la faute en partie à Berenberg. Le bureau d'analyses est passé d'"achat" à "conserver" sur l'opérateur télécoms, avec un objectif de cours abaissé de 16,30 euros à 14,30 euros.

Derrière on retrouve Dassault Aviation, Rubis et Alstom mais avec des replis inférieurs à 1,5%

LG (redaction@boursorama.fr)