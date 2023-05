Le debrief Bourse du 31 mai : le CAC 40 sous les 7100 points

information fournie par Boursorama • 31/05/2023 à 18:05

En cette dernière séance du mois de mai, les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse, freinées par des indicateurs chinois faisant craindre un ralentissement de l'économie mondiale. En effet, les chiffres sur l'activité manufacturière en Chine ont connu une nouvelle contraction, avec un recul de 0,4 point à 48,8, bien en dessous des attentes des analystes fixées à 49,5 points.

La bonne nouvelle du jour vient des données publiées sur l'indice des prix à la consommation en Allemagne, en nette baisse. Malheureusement, l'indice parisien n'a pas réussi à en tirer profit, mais cela laisse présager de bons chiffres sur l'inflation pour l'ensemble de la zone euro qui seront publiés demain.

Le CAC 40 enchaîne sa troisième séance de baisse consécutive et cède 1,54% pour se situer autour des 7.098 points.

Du côté des valeurs, Capgemini réalise la plus forte hausse du CAC 40, le titre avance de 6,82%. Le groupe de services numériques a annoncé un renforcement de son partenariat stratégique avec Google Cloud axé sur l'analyse de données et l'intelligence artificielle.

Dans son sillage, Veolia progresse de 1,10%. Morgan Stanley a relevé son objectif de 32 à 34 euros tout en maintenant son opinion à «surpondérer». Dassault Systèmes est bien orienté également, HSBC relève son objectif de cours à 45 euros, contre 42 auparavant.



A l'inverse, les valeurs du luxe sont logiquement touchées, LVMH, Hermès et Kering cèdent entre 2,64 et 2,91%. Les autres valeurs cycliques suivent, avec des replis de plus de 3% pour Stellantis et Michelin. Mais c'est Renault qui se positionne à la dernière place suivie de près par EssilorLuxotica.

Sur le SBF 120, JCDecaux a annoncé la signature d'un accord avec Clear Channel Outdoor pour le rachat de ses activités en Italie et en Espagne, le titre progresse de 4,17%. En revanche, Amundi est à la peine et voit son cours chuté de 5,99%, suivi de Valeo, Orpea et Faurecia.



Enfin on termine par les marchés américains, à la clôture de la session parisienne, les indices outre-Atlantique étaient en territoire négatif. Les investisseurs sont préoccupés à la fois par la situation économique en Chine et par la question de la dette américaine, avec un vote crucial prévu aujourd'hui à la Chambre des représentants, où les républicains disposent justement de la majorité, avant que le projet ne soit soumis vendredi au Sénat, qui est contrôlé de peu par les démocrates.

AM (redaction@boursorama.fr)