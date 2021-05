Le debrief Bourse du 30 avril : le CAC 40 finit le mois sur une baisse de 0,53%

Boursorama • 30/04/2021 à 18:08

On finit cette semaine sur une 2e séance de repli. Le CAC 40 qui cède 0,53% vers les 6.269 points et 3,6 milliards d'euros échangés, ce qui n'empêche pas l'indice de grappiller 0,2% supplémentaire sur la semaine et 3% sur avril.

Outre Atlantique, on reprend clairement son souffle aussi alors que le S&P 500 a terminé hier à un niveau de clôture historique. A 17h45, le Dow Jones est à -0,7% vers les 33.825 points quand le Nasdaq est à -0,5% vers les 14.006 points. A noter que l'oiseau de Twitter a du plomb dans l'aile (-13%): malgré un bon début d'année, les perspectives du réseau social, très en dessous des attentes, ont déçu.

Valeurs en hausse

C'est Valneva qui domine les hausses du SBF 120. Selon Reuters, plusieurs pays de l'Union européenne poussent pour un accord avec la biotech concernant la fourniture de son vaccin contre la covid-19. Ce serait un revirement alors que la semaine dernière on avait appris que la société n'avait pas rempli les conditions pour parvenir à un accord avec l'UE.

Safran a, lui, survolé les hausses du CAC 40. En données ajustées, le chiffre d'affaires a reculé de 34,6% en organique au premier trimestre, à 3,3 milliards d'euros. Mais ce qui a séduit les investisseurs, c'est que l'équipementier aéronautique a maintenu ses objectifs annuels, notamment celui de faire progresser de plus de 100 points de base sa marge opérationnelle courante ajustée.

Belle séance pour Vallourec (+2,97%). Grâce à, je cite, des perspectives "significativement meilleures" sur certains de ses marchés, le spécialiste des tubes sans soudure a rehaussé ses objectifs annuels tant sur le résultat brut d'exploitation désormais attendu entre 350 millions et 400 millions d'euros, contre 250 à 300 auparavant que sur le flux de trésorerie disponible.

A noter enfin la progression de 1,25% de Saint-Gobain grâce à un début d'année sur les chapeaux de roue : un chiffre d'affaires de 10,4 milliards d'euros, en croissance de 14,3% à données comparables au T1.

Valeurs en baisse

A commencer par STMicro sur le SBF 120. C'est peut-être un peu dû à Liberum. Le bureau d'analyses est passé de «achat» à «conserver», avec un objectif de cours ramené de 40 à 36 euros.

CGG se replie tout comme Nexans. Sous pression le fabricant de câble signe une 4e séance de baisse dans la foulée de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel hier.

LG (redaction@boursorama.fr)