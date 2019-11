Le debrief Bourse du 29 novembre : le CAC 40 au point mort

Boursorama • 29/11/2019 à 17:45

Bon, c'était vraiment une semaine au ralenti à la Bourse de Paris privé de sa boussole américaine en cette période de Thanksgiving. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs une séance écourtée à Wall Street et le CAC 40 termine presque là où il avait commencé : -0,13% vers les 5905 points . Sur cinq séances, il aura grappillé 0,23% grâce, surtout, aux gains réalisés lundi.

Toujours dans l'incertitude sur la signature d'un accord avec la Chine, le Dow Jones se replie de 0,3% et le Nasdaq de 0,2% vers 17h40

VALEURS EN VUE

En hausse

Sur le SBF120, c'est Ipsos qui est en tête des progressions devant Trigano et DBV qui poursuivent sur leur lancée

Sur le CAC 40, Publicis est en tête devant Bouygues, solide. Tellement que Morgan Stanley a repris son suivi sur le conglomérat avec un conseil à «surpondérer» et un objectif de cours de 45 euros.

Autre recommandation sur Société Générale. Barclays passe de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et relève son objectif de cours de 27 à 35 euros. Il s'attend à une "grande année'"2020 pour la banque française notamment avec l'annonce de de nouvelles mesures d'économies de coûts, qui pourraient ajouter jusqu'à 7% au profit avant impôt.

Enfin a noter sur le SRD la hausse de 16,8% de l'action EOS Imaging alors que la FDA, l'autorité de santé américaine, a homologué sa nouvelle génération de système d'imagerie, EOSedge. Mauna Kea en profité et grimpe de 19%

En baisse

Côté baisse, la correction s'est aggravée sur Soitec malgré de bons résultats semestriels dévoilés hier et marqués par un bénéfice en hausse de 28% et des perspectives confirmées. Mais enfin le titre du spécialiste des matériaux pour semi-conducteur gagne encore plus de 90% depuis le début de l'année. Ceci explique sans doute cela.

En repli aussi CGG et Plastic Omnium. Faut-il y voir une déception des investisseurs alors que l'équipementier auto a annonce un report de son Investor Day en raison des mouvements sociaux à venir en france : initialement prévue le 6 décembre, la réunion est fixée au 7 janvier dans son nouveau centre de recherche à Bruxelles. Faurecia aussi est dans le rouge

Air France-KLM recule de plus de 2% alors que Credit Suisse a dégradé le titre de neutre à sous-performance

LG (redaction@boursorama.fr)