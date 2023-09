Le debrief Bourse du 28 septembre : le CAC 40 rebondit légèrement

information fournie par Boursorama • 28/09/2023 à 18:11

Aujourd'hui la Bourse de Paris met fin à une série de cinq jours de déclin, un élément bien apprécié par le marché est le ralentissement plus important que prévu de l'inflation en Allemagne, qui a atteint son niveau le plus bas depuis le début de l'année 2022.

Cela suscite un certain optimisme parmi les investisseurs quant à la politique monétaire de la BCE, mais les prix du Brent, ont atteint un sommet annuel en début de matinée à 97,69$.

L'indice parisien progresse de 0,63% vers les 7.116 points, dans des volumes d'échanges de 2,8 milliards d'euros à la clôture.

Toujours sur le CAC 40, Arcelormittal s'envole en première position avec une hausse de 2,27%, juste derrière on retrouve Airbus et Stellantis

Puis TotalEnergies a inscrit un nouveau record en Bourse, franchissant la barre des 64€. Cette performance fait suite aux annonces majeures effectuées hier lors de sa réunion avec les investisseurs à New York. Le groupe a non seulement révisé à la hausse ses objectifs de production de pétrole et de gaz, mais il a également lancé un programme de rachat d'actions d'une valeur de 9 milliards de dollars. Puis le groupe vise désormais un taux de distribution de « plus de 40% » du flux de trésorerie d'exploitation, surpassant ainsi son précédent objectif de 35 à 40%.



A l'inverse Worldline cède du terrain, le titre lâche 2,40%, tout comme Eurofins Scientific et Veolia.



Sur le SBF 120, Aperam est en tête de l'indice avec une hausse de 3,20% suivi de Lectra, Alten et Forvia.

En revanche, Beneteau occupe la dernière place, enregistrant une baisse de 12,46%, malgré des résultats légèrement meilleurs que prévu et une marge revue à la hausse pour l'année 2023, l'entreprise a adopté une approche plus prudente en ce qui concerne l'année 2024.



Malheureusement, Voltalia enregistre une nouvelle baisse de 6,76% suite à ces résultats semestriels jugés décevants, par ailleurs Oddo BHF passe de 'surperformance' à 'neutre' sur le titre, avec un nouvel objectif de cours fixé à 13,20 contre 20,30 auparavant.



Enfin pour terminer, à la clôture parisienne la Bourse de New York était en hausse, le Nasdaq et le Dow Jones montaient respectivement de 0,49 et 0,30%

