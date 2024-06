Le debrief Bourse du 28 juin : le CAC 40 finit une semaine morose sur une nouvelle baisse

information fournie par Boursorama • 28/06/2024 à 18:25

Rien ne semble vouloir guérir la morosité de l'indice parisien qui finit cette semaine sur un nouveau repli : -0,68% au retentissement de la cloche vers les 7.479 points et un peu plus de 4 miliards d'euros échangés. Le CAC40 recule de près de 2% sur la semaine, de 9% au 2e trimestre et perd désormais 1% depuis le 1er janvier.

Deux salles, deux ambiances. Ca va bien pour les indices américains à 17h45. Le Nasdaq a même battu un nouveau record historique à plus de 18.000 points et gagne désormais 0,33% quand le Dow Jones grimpe de 0,2%. le vrai coup de barre sur le marché US, il est pour Nike : -19% alors que l'équipementier sportif a abaissé ses objectifs pour l'exercice 2024.

Valeurs en hausse

Fraichement revenu sur le SBF 120, Casino s'impose devant Viridien, STMicro et Vusion Group.

Valeurs en baisse

Chaque jour, c'est un nouvel épisode de la série Atos. Après le retrait de Onepoint en milieu de semaine, le groupe a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi avoir été informé par David Layani, fondateur de la société Onepoint, de sa démission avec effet immédiat de son poste au sein conseil d'administration. Helen Lee Bouygues a également informé le groupe de services informatiques de sa démission du conseil d'administration. Tous deux ont en outre fait part à l'entreprise de leur intention d'une sortie de Onepoint du capital d'Atos.

L'état d'Euroapi ne s'améliore pas, d'autant que Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation à "vente" sur la société a abaissé son objectif de cours de 3 à 2,50 euros. Le département d'analyses de la banque allemande estime qu'Euroapi n'a pas fourni de projections explicites à moyen terme sur les ventes ou la marge, ce qu'il considère comme une déception...

Toujours sur le SBF 120, Nexans recule aussi assez sèchement tout comme Air France-KLM

Sur le CAC 40, 2e séance de repli marqué pour L'Oréal avec Edenred, Teleperformance et Legrand.

