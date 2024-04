Le debrief Bourse du 24 avril : le CAC 40 cale avec des résultats d'entreprises contrastés

information fournie par Boursorama • 24/04/2024 à 18:10

Le CAC 40 réussissait à maintenir le cap de la hausse dans la matinée malgré des publications d'entreprises contrastées. Et puis l'indice cédé du terrain en début d'après-midi, lesté notamment par la remontée des taux, pour finir la journée en léger repli de 0,17% vers les 8.092 points et 3,7 milliards d'euros échangés.

Ca flanche aussi sur le Dow Jones à 17h45 avec un indice américain qui se replie de 0,37% vers les 38.360 points. Le Nasdaq est lui en timide progression de 0,1% vers les 15.715 points alors qu'on attend les publications de Meta et Alphabet ce soir. A noter que le regain d'énergie de Tesla (+11%). Malgré des performances trimestrielles très inférieures aux attentes, le groupe a rassuré en évoquant la perspective de ventes en volumes qui devraient ressortir en hausse cette année, même si aucune prévision chiffrée n'a été communiquée.Il y a aussi la perspective du lancement d'un modèle d'entrée de gamme, un projet différent du Model 2, mais il y a encore très peu de détails à ce stade.

Valeurs en hausse

Les groupes de semi-conducteurs profitent des bons résultats de Texas Instruments et ASM International à l'image de X-Fab Silicon et de STMicroelectronics.

Sur le CAC 40, ca va bien aussi pour Accor ainsi que pour les équipementiers électriques Schneider et Legrand.

Ca accélère également pour Renault. Oddo BHF a confirmé sa recommandation à "surperformance" sur le titre de la marque au losange, avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 euros.

Sur le SRD, c'est Pierre & Vacances qui se distingue. Le groupe a confirmé hier soir ses objectifs annuels après la publication d'un chiffre d'affaires en hausse de 5% au premier semestre de son exercice décalé, à 778,6 millions d'euros. Cie des Alpes est aussi bien orienté.

Valeurs en baisse

Argan dévisse après avoir annoncé le placement de 2 millions d'actions nouvelles auprès d'investisseurs institutionnels français et étrangers, à un prix de 74 euros par actions. La foncière spécialiste des entrepôts précise que le prix représente une décote de 5,97% par rapport au dernier cours de clôture précédant l'annonce de la transaction.L'opération représente un montant brut de 150 millions d'euros.

La journée a été difficile aussi pour Eurofins Scientific. Son chiffre d'affaires au premier trimestre s'est pourtant établi à 1,65 milliard d'euros, en hausse de 5% mais un peu inférieur aux attentes. Le groupe a confirmé ses objectifs, notamment un Ebitda ajusté entre 1,525 milliard et 1,575 milliard d'euros et un chiffre d'affaires compris entre 7,075 et 7,175 milliards pour l'année en cours.

Et puis séance compliquée pour Kering. Le groupe de luxe qui a déclaré hier soir anticiper un recul de son résultat opérationnel courantde l'ordre de 40 à 45% au premier semestre 2024. Au premier trimestre, Kering a accusé une baisse de 10% de son chiffre d'affaires en données comparables. La chute atteint 18% pour Gucci, qui représente près de la moitié des ventes du groupe et les deux tiers de son résultat d'exploitation. A la suite de cette publication, Oddo BHF a abaissé son objectif de cours de 384 à 345 euros tout en restant à "neutre" sur le titre.

Même mauvais accueil pour les résultats d'Orange qui cède 3,58%.

