Le debrief Bourse du 22 septembre : le CAC 40 sous les 7.200 points

22/09/2023 à 18:02

Pour cette dernière séance, les marchés sont toujours affectés par la perspective de politique monétaire de la FED, l'indice boursier parisien poursuit sa tendance baissière et accentue sa perte hebdomadaire à 2,63%

Aujourd'hui, les indices préliminaires PMI indiquent une économie américaine résiliente, avec une dynamique toujours positive dans le secteur des services et une amélioration de 1 point par rapport au mois précédent sur le secteur manufacturier, qui reste tout de même en contraction.



Pour la zone euro, les indices PMI sont toujours sous les 50, et laissent entrevoir une contraction économique au troisième trimestre.

Bref le CAC 40 recule de 0,40% vers les 7.184 points, dans des volumes d'échanges de 2,9 milliards d'euros à la clôture.

Toujours sur l'indice parisien, le secteur du luxe se reprend, Kering prend la tête de l'indice avec une performance de 1,51%, juste derrière Hermès grimpe de 1,49%, suivi de Dassault Systèmes, Stellantis et Teleperformance.



A l'inverse le secteur automobile déroute, Michelin cède 2,19% et le constructeur automobile Renault lâche également 2,11%. La lanterne rouge pour aujourd'hui c'est Véolia avec -2,36%



Sur le SBF 120, Ubisoft est en tête de l'indice avec une hausse de 4,47%, le groupe a obtenu l'approbation de l'autorité de la concurrence britannique, pour le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars.



Bien orientés également, on va retrouver Elior et Vivendi

De l'autre côté, malheureusement Solutions 30 subit et lâche plus de 16%, le groupe réalise pour le premier semestre 2023 une perte nette part du groupe de 14,4 millions d'euros, contre 12,3 millions un an auparavant, et une marge d'EBITDA ajusté en retrait, passant de 6,7 à 5,3% par rapport à l'année dernière.



Puis on retrouve en territoire négatif, Orpea, Clariane et Imerys avec une baisse de 3% pour chacune d'entre-elles.

Enfin pour terminer, à la clôture parisienne la Bourse de New York est en hausse, le Nasdaq et le Dow Jones montent respectivement de 0,87 et 0,13%

