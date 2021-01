Le debrief Bourse du 20 janvier : le CAC 40 en légère hausse pour l'investiture de Joe Biden

Boursorama • 20/01/2021 à 18:26

Le CAC 40 clôture cette journée en légère hausse : +0,53% vers les 5628 points. C'est bien mais c'est moins bien que les indices américains en cette journée d'investiture de Joe Biden comme 46e président des Etats-Unis.

Le Dow Jones progresse de 0,6% vers les 31.121points à 17h45 et le Nasdaq grimpe de 1,7% vers les 13.425 points. A noter l'envolée de plus de 14,5% de Netflix alors que le géant du streaming vidéo a franchi la barre des 200 millions de clients l'an dernier, et affirme ne plus avoir besoin d'emprunter pour financer ses programmes. Il a par ailleurs dévoilé un chiffre d'affaires de 6,6 milliards de dollars au 4e trimestre (+21,5 % par rapport au 4e trimestre 2019).

Valeurs en hausse

Sur le SBF 120, Eramet affiche une hausse qui n'a presque rien à envier à celle de Netflix +10,4%. Hier, Oddo BHF avait réitéré son opinion "achat" et relevé son objectif de cours de 56 à 60 euros.

Derrière, on retrouve Faurecia et Virbac. Le spécialiste de la santé animale a publié un chiffre d'affaires 2020, conforme aux attentes des analystes, à 934,2 millions d'euros, en croissance de 5,7% à taux de change et périmètre constants. Il a confirmé ses prévisions 2021 notamment celle d'une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 3 et 5%. Jefferies a confirmé sa recommandation "conserver" et son objectif de cours de 220 euros.

Sur le CAC 40, c'est Thales qui s'affiche en tête des hausses devant LVMH porté par les chiffres rassurants de Richemont et Burberry

Valeurs en baisse

Fnac Darty est lanterne rouge du SBF 120 au lendemain de l'annonce de ses chiffres préliminaires pour 2020, avec une croissance du chiffre d'affaires estimée à environ +0,6% en données comparables et un résultat opérationnel courant estimé à 210 millions d'euros. Mais les objectifs 2021 sur la marge ont été jugés timides par certains analystes.

TechnipFMC est également mal orienté tout comme EDF et McPhy energy

Sur le CAC 40, Danone reperd une partie du terrain gagné jours précédents alors que le groupe est sous la pression du fonds activiste Bluebell Capital.

