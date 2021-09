Le debrief Bourse du 1er septembre : le mois commence bien à Paris

information fournie par Boursorama • 01/09/2021 à 18:10

Comment ça se passe cette première journée de septembre ? Eh bien pas mal du tout, le CAC 40 commence le mois avec une progression de 1,18% vers les 6.759 points et 3,5 milliards d'euros échangés. Les investisseurs ont superbement ignoré les mauvais chiffres du jour comme l'indice PMI manufacturier chinois calculé par Caixin/Markit qui s'est établi à 49,2 (marqiuant une contraction de l'activité) en août contre 50,3 en juillet.

Autre déception, côté américain cette fois-ci avec l'enquête ADP qui a fait ressortir la création de 374.000 emplois privés en août, quand le consensus des analystes en attendait plus de 600.000. On verra ce qu'il en sera vendredi avec la publication des chiffres officiels de l'emploi.

Résultat : évolution contrastée outre-Atlantique entre un DJ qui cède 0,2% à 17h45 vers les 35.290 points alors que le Nasdaq est toujours au firmament : +0,7% vers les 15.363 points.

Valeurs en hausse

Et on retrouve le spécialiste de l'hydrogène McPhy Energy en tête du SBF 120, avec une progression de plus de 11,5%

Derrière, Atos confirme accentue son rebond d'hier...

On à aussi des publications bien accueillies :

Celle de bioMérieux qui confirme ses prévisions 2021 après un résultat net part du groupe en hausse de 60% au premier semestre à 277 millions d'euros, et un résultat opérationnel courant contributif en croissance de 48% à 374 millions

Celle de Pernod Ricard aussi : Le géant des vins et spiritueux a dépassé les attentes pour son exercice 2020-2021 : un résultat net part du groupe quadruplé, à 1,3 milliard d'euros et un résultat opérationnel courant meilleur qu'attendu en croissance interne de 18,3% ! Cerise sur le gâteau, le groupe va proposer un dividende de 3,12 euros et va reprendre son programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros au cours de l'exercice 2021/22.

Sur le CAC 40 également 4e séance de hausse pour LVMH

Valeurs en baisse

Lagardère est lanterne rouge du SBF 120 devant DBV Technologies qui connait logiquement des prises de bénéfices, tout comme Valneva...

Mais le repli du jour à retenir c'est celui de Carrefour : Bernard Arnaud a finalisé mercredi sa sortie du capital du distributeur dont il était actionnaire depuis 14 ans. Le PDG de LVMH a cédé ses 5,7% pour environ 724 millions d'euros via sa holding Agache. Le placement a été réalisé au prix de 16 euros par action, soit bien en dessous de l'investissement initial en 2007 au prix moyen de 47 euros par action.

LG (redaction@boursorama.fr)