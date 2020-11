Le debrief Bourse du 18 novembre : 4e séance de hausse d'affilée pour le CAC 40

Boursorama • 18/11/2020 à 18:25

On ne sait pas encore quand un vaccin serait disponible contre la covid-19 mais on sait déjà qu'il fait effet sur les marchés ! Pfizer et son partenaire BioNTech ont publié de nouvelles données montrant que l'efficacité de leur vaccin était contre la Covid-19 était de 95%, contre 90% précédemment annoncé avec une efficacité vérifiée sur les différentes classes d'âge. Le CAC 40 qui avait commencé dans le rouge, est passé dans le vert et termine la journée à +0,52% vers les 5511 points.

Evolution contrastée aux Etats-Unis avec un Dow Jones qui progresse de 0,4% vers les 29.901 pts alors que le Nasdaq est à l'équilibre vers 17h45 autour de 11.900 points.

Valeurs en hausse

TechnipFMC domine le SBF 120 profitant de la remontée du baril de Brent à près de 44,50 dollars.

Tarkett continue s'élever : 6e séance de hausse pour le spécialiste des revêtements de sol qui progresse désormais de près de 60% sur les six derniers mois...

Une fois n'est pas coutume, on retrouve aussi Eurazeo dans les plus fortes hausses. La société d'investissement va céder sa participation au capital du producteur espagnol de parfums et d'arômes alimentaires Iberchem au chimiste britannique Croda pour 384 millions d'euros.

Sur le CAC 40, Alstom et en tête et ça accélère pour Renault : Exane BNP Paribas a relevé son opinion de "neutre" à "surperformance" sur le titre, tout en augmentant son objectif de cours de 26 à... 42 euros. Le courtier explique que l'espoir d'un vaccin efficace contre la Covid-19 améliore sensiblement les perspectives fondamentales pour le secteur automobile.

LVMH s'adjuge 2,35%. Oddo BHF a relevé son objectif de cours sur le titre du géant du luxe de 437 à 519 euros en maintenant sa recommandation à achat.

Valeurs en baisse

On assiste à des prises de bénéfices sur JCDecaux et Klépierre alors que Vallourec ne profite pas du raffermissement du prix du brut.

Sur le CAC 40, Carrefour est lanterne rouge devant Bouygues et EssilorLuxottica...

Enfin, Thales perd 1,57%. Le groupe d'électronique et de défense a pourtant annoncé avoir remporté un contrat à 1,5 milliard d'euros pour la fourniture de systèmes de combat à bord des futures frégates de la marine allemande.

LG (redaction@boursorama.fr)