Le debrief Bourse du 18 mai : nouvelle séance de repli à Paris

Boursorama • 18/05/2021 à 18:55

Il était parti avec les meilleures intentions ce matin mais le CAC 40 s'est effrité tout au long de la journée pour finir, à nouveau, dans le rouge, -0,21% vers les 6.354 points. Un peu moins de 3 MDSE échangés

Aux Etats-Unis, c'est contrasté entre un Dow Jones à -0,25% vers les 34.242 points et un Nasdaq à +0,4% vers les 13.435 points. Les investisseurs ont apprécié les bons résultats des géants de la grande distribution Wal-Mart (+2,3%) mais ont pu être déçus par des mises en chantier de logements neufs décevantes en avril.

Valeurs en hausse

Grosse audience aujourd'hui pour les titres TF1 et M6. M6 et TF1 ont annoncé lundi leur projet de fusion. Bouygues, maison mère de TF1, prendra le contrôle du futur groupe avec 30% des parts si la fusion est autorisée en raison des règles encadrant la concentration des médias. Complexe, l'opération ne devrait donc pas aboutir avant la fin 2022. C'est le patron emblématique de M6, Nicolas de Tavernost, qui deviendrait PDG de la nouvelle entité. L'actuel PDG de TF1 Gilles Pélisson devenant, lui, directeur général adjoint de Bouygues en charge des médias.

Ubisoft signait une belle partie également

Bien orienté, aussi Scor alors que le conseil d'administration du réassureur choisit Laurent Rousseau pour succéder à Denis Kessler au poste de directeur général à l'issue de l'assemblée générale du 30 juin prochain.

Sur le CAC 40, Engie de l'énergie à revendre aujourd'hui. A l'occasion de ses trimestriels, le groupe a notamment dévoilé ses objectifs 2023 tout en mettant l'accent sur l'accélération de son développement dans les énergies renouvelables. A cet horizon le groupe vise notamment un résultat net récurrent part du groupe compris entre 2,7et 2,9 milliards d'euros, pour résultat opérationnel courant (Ebit) entre 5,7 et 6,1 milliards.

Vivendi connaissait la musique aujourd'hui. Arès avoir déjà cédé 20% d'Universal Music Group à un consortium mené par le chinois Tencent et préalablement à la distribution de 60% du capital d'UMG à ses actionnaires, le groupe analyse l'opportunité d'une vente de 10% de ses actions UMG à un investisseur américain ou celle de procéder à une offre au public d'au moins 5 et jusqu'à 10% du capital de sa filiale.

Valeurs en baisse

Séance bas débit pour Iliad. La maison mère de Free a pourtant enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 33,6%, à 1,8 milliard d'euros au premier trimestre. Mais les investisseurs ont grincé des dents quand ils ont vu que l'opérateur a suspendu son objectif 2021 de cash-flow opérationnel en France parce qu'il souhaite accélérer son plan d'investissement dans la 5G. De même, le groupe est resté prudent pour la suite de l'exercice, estimant que l'épidémie de coronavirus pourrait impacter ses objectifs "pour 2021 et au-delà", en raison notamment de la pénurie de certains composants électroniques et du ralentissement du déploiement de ses réseaux fixe et mobile.

Derrière, on retrouve Orpea et Seb et puis sur le CAC 40 c'est Orange qui était le plus rouge.

