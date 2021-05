Le debrief Bourse du 17 mai : le CAC 40 commence la semaine sur un repli de 0,28%

Boursorama • 17/05/2021 à 18:17

Après une belle fin de semaine et un nouveau record établi ce matin à 6410, 21 points, le CAC 40 a finalement décidé de consolider et finit cette journée à -0,28% vers les 6.367 points et des volumes qui restent timides 2,55 milliards d'euros échangés sur la séance

Aux Etats-Unis, on est dans le même état d'esprit avec, à 17h45, un Dow Jones à -0,44% vers les 34.224 points et un Nasdaq en léger repli lui aussi -0,6% vers les 13.342 points. A signaler que la pression se poursuit sur le bitcoin dont le cours a plongé ce week-end sous les 45.000 dollars pour la première fois depuis février dernier après qu'Elon Musk a fait volte-face en affirmant que Tesla n'acceptait plus la cryptomonnaie comme moyen de paiement, à cause de son impact écologique...

Valeurs en hausse

On retrouve les deux biotechs Valneva et DBV Technologies

Maisons du Monde est également bien orienté

Sur le CAC 40, Stellantis roule en tête devant Carrefour alors qu'il a indiqué aujourd'hui qu'il annoncerait demain un partenariat stratégique avec e géant taïwanais de la fabrication de produits électroniques Foxconn

Derrière, Danone avait aussi de l'appétit. Selon des sources de presse, le groupe agroalimentaire devrait annoncer dans les heures qui viennent la désignation d'Antoine de Saint-Affrique au poste de directeur général du groupe. A 56 ans Antoine de Saint-Affrique doit quitter le 1er septembre la direction générale du groupe zurichois Barry-Callebaut, qui fournit du cacao et des préparations à base de chocolat aux géants de l'alimentation.

Valeurs en baisse

Elior n'était lui pas dans son assiette... Le spécialiste de la restauration collective pâtit d'une dégradation de la recommandation d'Exane BNP Paribas passé de "Surperformance" à "Neutre" sur le titre. Elior qui publiera avant Bourse ses résultats du premier semestre jeudi. Sodexo recule également

Dans le rouge, on retrouve une nouvelle fois Neoen et McPhy Energy

Et sur le CAC 40 ce sont les valeurs de l'aéronautique Airbus et Safran qui perdent de l'altitude, en compagnie de Veolia. Le groupe qui annoncé avoir signé un accord de rapprochement avec Suez, confirmant les termes de l'accord de principe conclu le 11 avril dernier. Parallèlemen, les deux groupes de services aux collectivités font part de la signature d'un protocole d'accord avec le consortium d'investisseurs constitué de Meridiam - GIP - CDC/CNP en vue de la création d'un 'nouveau Suez'.

LG (redaction@boursorama.fr)