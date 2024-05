Le debrief Bourse du 15 mai : beaucoup de bruit pour rien sur l'inflation américaine

information fournie par Boursorama • 15/05/2024 à 18:00

On les attendait, ils n'ont pas réservé de mauvaise surprise. On a donc pris connaissance cet après-midi des chiffres de l'inflation américaine. En avril l'indice CPI a augmenté de 0,3% en glissement mensuel et de 3,4% en rythme annuel, conformément au consensus, après 3,5% en mars. L'inflation core est elle ressortie à 3,6% en rythme annuel, là aussi en ligne avec les prévisions. Pas de quoi au final déclencher un enthousiasme immodéré sur le CAC 40 qui finit la journée à +0,17% vers les 8.240 points et 2,9 milliards d'euros échangés.

C'est un peu mieux sur les marchés américains à 17h50 avec un Dow Jones à +0,6% et un Nasdaq à +1%. A noter que la folie"meme stocks" se dégonfle avec un GameStop qui recule de 30% et AMC de 20%.

Valeurs en hausse

CGG carburait sur le SBF 120 au lendemain de la publication de ses résultats du premier trimestre. L'Ebitdas ajusté des activités s'établit à 106 millions de dollars, en hausse de 59% sur un an. Le chiffre d'affaires ressort à 273 millions, en hausse de 30% et le groupe a réduit sa perte nette à 3 millions contre -16 millions à la même période de l'exercice précédent.

Derrière Valneva prolonge et accélère sa hausse : 5e séance consécutive dans le vert et une progression de 9,9% aujourd'hui.

Ca va bien aussi pour les foncières Covivio et Icade et c'est Teleperformance qui menait les hausses du CAC 40, devant Eurofins et Veolia qui confrme la tendance de la veille.

Valeurs en baisse

Trigano est resté sur le bord de la route sur le SBF 120. plus que les résultats semestriels du spécialiste du camping-car, ce sont ses perspectives qui ont déçu. En effet sur la période, le bénéfice net a grimpé de 48,3% à 180,5 millions d'euros, mais le groupe a prévenu que la faible dynamique du marché de la caravane se confirmait et que les perspectives d'une reprise de la demande étaient envisagées au mieux au cours de l'exercice 2025.

Vusion Group et Eramet sont aussi mal orientés.

Sur le CAC 40, JP Morgan a sorti Carrefour de son caddie. Le bureau d'analyses de la banque américaine a abaissé sa recommandation de Neutre à Sous-pondérer, en réduisant son objectif de cours de 19 à 15 euros. "Nous plaçons le titre sous surveillance en raison d'un catalyseur négatif avant les résultats du premier semestre 2024 programmés fin juillet", a-t-il indiqué.

LG (redaction@boursorama.fr)