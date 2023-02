Le débrief Bourse du 15 février : et revoilà le CAC 40 au-dessus des 7300 points !

information fournie par Boursorama • 15/02/2023 à 18:25

Et hop. Troisième séance de hausse à la Bourse de Paris et une belle avec un CAC 40 qui termine la journée à +1,2% vers les 7301 points et presque 3,8 milliards d'euros échangés. Le tout sous un flot fourni de publications d'entreprises.

Outre-Atlantique, on guettait les ventes au détail pour voir si le consommateur américain se portait bien. C'est le cas, puisque ces dernières ont augmenté de 3% en janvier (contre +2% attendu). Ce qui paradoxalement tracasse les investisseurs, entre inflation qui ne redescend pas aussi vite qu'attendu et marché du travail toujours dynamique, bref pas de quoi dissuader la Fed de changer sa trajectoire de resserrement monétaire.

Résultat à 17h45, le Dow Jones cède 0,4% alors que le Nasdaq est lui à l'équilibre presque parfait.

Valeurs en hausse

Carrefour était le roi des achats aujourd'hui. Le distributeur termine en tête du SBF 120 après avoir dévoilé un résultat net en hausse de 26% en 2022, à 1,35 milliard d'euros pour des ventes qui grimpent de 16% à près de 91 milliards. Le groupe qui a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions à hauteur de 800 millions d'euros en 2023. Le dividende sera lui proposé à 56 centimes d'euros par action contre 52 centimes versés en 2022.

Après avoir signé la plus forte chute du SBF 120 hier dans la foulée de ses résultats 2022, TF1 rebondit de belle façon aujourd'hui

Faurecia était porté par un relèvement d'objectif de cours de HSBC de 16 à 21 euros.

La séance avait mal commencé pour Kering mais se finit bien ! Le groupe de luxe a pourtant affiché une baisse de 7% à données comparables de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Les ventes de Gucci ont notamment reculé de 14% à données comparables, les fermetures temporaires de magasins en raison de la politique "zéro-COVID" de Pékin ayant fortement pesé sur le réseau de boutiques en propre. Mais les investisseurs sont visiblement confiants dans l'amélioration des perspectives alors que le directeur financier de Kering a évoqué un début d'année "très encourageant" en Chine depuis l'abandon des restrictions sanitaires.

Valeurs en baisse

Bic n'avait pas la feu sacré aujourd'hui ! Les chiffres 2022 du groupe ont déçu avec notamment un résultat d'exploitation ajusté de 311,7 millions d'euros, inférieur au attentes et une marge de 14% en recul de 1,3 point de pourcentage par rapport à 2021. Bic qui anticipe également un ralentissement de sa croissance en 2023 : 5% et 7% à taux de change constants, contre 13,8% en 2022.

Les investisseurs ont aussi boudé les résultats de FDJ pourtant solides. En 2022, le groupe a publié un résultat net en augmentation de 4,7% à 308 millions d'euros et proposera un dividende en hausse de 10% à 1,37 euro par action. Les perspectives ont pu être jugées trop timides : un chiffre d'affaires en progression entre 4 et 5% avec une marge brute d'exploitation courante maintenue, à environ 24%.

Nexans aussi se replie et ça peut sembler injuste alors que le fabricant de cables a dévoilé des résultats records en 2022, avec notamment un excédent brut d'exploitation de 599 millions d'euros marquant une progression de la marge de 1,3 point de pourcentage, à 8,9%. Mais difficile de faire mieux estime le marché qui a fait la fine bouche sur les perspectives 2023 du groupe qui vise un excédent brut d'exploitation compris entre 570 millions et 630 millions cette année.

LG (redaction@boursorama.fr)