Le debrief Bourse du 14 mai : le CAC 40 termine en légère hausse

information fournie par Boursorama • 14/05/2024 à 18:00

Le CAC 40 termine une séance plutôt calme sur une progression de 0,2% vers les 8.226 points et presque 2,7 milliards d'euros échangés. Une activité assez modérée donc mais assez logique dans l'attente des chiffres américains sur l'inflation qui seront publiés demain avec l'indice CPI du mois d'avril. Aujourd'hui, on a eu les prix à la production qui ont grimpé plus qu'attendu, à +0,5% sur le mois écoulé.

Ce chiffre n'a pas fâché plus que ça les marchés US même si le Dow Jones est presque à l'équilibre parfait à 17h45 alors que le Nasdaq est à +0,5%. A noter que la folie des "meme" stocks fait son grand retour à Wall Street : GameStop grimpe ainsi de plus de 71% après déjà +74% hier. AMC est lui à +82% après +79%...

Valeurs en hausse

Eutelsat survole le SBF 120 alors que l'opérateur satellitaire publie ce soir son chiffre d'affaires du 3e trimestre.

Valneva arrive ensuite sans vraiment d'explication. Pour rappel, la biotech spécialisée dans les vaccins avait annoncé hier de nouveaux résultats positifs chez les adolescents pour l'étude pivot de Phase 3 de son vaccin à dose unique contre le virus du chikungunya.

Derrière on retrouve Soitec et Valeo.

Société Générale (NDA : maison mère de Boursorama) finit de son côté en tête du CAC 40. En marge du sommet Choose France, Emmanuel Macron a déclaré à Bloomberg hier qu'il n'était pas opposé à l'éventuelle acquisition par des rivaux européens d'une banque française telle que la Société Générale. "Agir en Européens signifie qu'il faut une consolidation en Européens", a déclaré le président de la République.

Veolia aussi se distingue. Le géant des services aux collectivités a vu son chiffre d'affaires grimper de 3,9%, hors impact des prix de l'énergie, à 11,5 milliards d'euros à taux de change et périmètre constants au premier trimestre. L'excédent brut d'exploitation sur la période a grimpé de 5,7% à 1,6 milliard.

Valeurs en baisse

Euronext est lanterne rouge du SBF 10 alors que la société de Bourse dévoile ce soir ses résultats trimestriels.

JCDecaux, Biomérieux, et Scor suivent derrière.

Sur le CAC 40, c'est Sanofi qui ferme la marche, mettant fin à une série de quatre séances de hausse.

LG (redaction@boursorama.fr)