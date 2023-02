Le debrief Bourse du 14 février : Paris résiste

information fournie par Boursorama • 14/02/2023 à 18:15

Et la Bourse de Paris parvient à conserver sa place dans le vert, et ce malgré un ralentissement moins marqué que prévu de l'inflation américaine. Les prix à la consommation y ont augmenté de 6,4% en janvier sur un an, contre 6,2% espéré.

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,07% vers les 7213 points dans un volume d'échanges de 3,3 milliards d'euros à la clôture.

Du côté des valeurs,

ArcelorMittal s'offre la plus forte hausse : +2,69%. Le titre est suivi par Orange qui gagne 2,31% porté par Liberty Global qui prend une participation dans Vodafone.

Le secteur de la défense reste entouré. Thalès progresse de 1,96%.

Petite hausse aussi pour Airbus +0,33% grâce à l'annonce de Tata group, propriétaire de Air India, d'une commande de 250 appareils auprès de l'avionneur européen.

A contrario, les valeurs de croissance sous-performent. Teleperformance accuse la plus forte baisse : -3,38%.

Le luxe est également en repli. Kering perd 0,92%, L'Oréal lâche 0,49%.

On passe maintenant au SBF 120 où Aperam occupe la première place du podium.

Toute autre ambiance pour le secteur des médias. TF1 recule de presque 4% après avoir annoncé des résultats annuels en baisse, et même légèrement en dessous des attentes des analystes, ainsi que son changement de gouvernance. Son concurrent M6 termine lui finalement dans le vert en malgré la publication de ses résultats annuels.

Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés US où l'hésitation gouverne après les chiffres de l'inflation en janvier. Au moment de la clôture parisienne, les trois indices de la Bourse de New York évoluaient dans le rouge.

