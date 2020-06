Le debrief Bourse du 12 juin : un rebond timide pour finir une semaine de forte baisse

Boursorama • 12/06/2020 à 18:53

La séance avait mal commencé et elle a failli finir dans le rouge mais ce sera finalement sur un rebond (timide) que le CAC 40 termine cette semaine maussade.

L'indice français clôture en progrès de +0,49% vers les 4839 points et 4,6 milliards d'euros échangés, ce qui ne l'empêche pas de reculer de 6,90% sur les cinq dernières séances.

Après la chute sévère d'hier, le rebond est plus vigoureux de l'autre côté de l'atlantique avec un Dow Jones en progression de +1,3% et un Nasdaq à +0,8%, portés par de bonnes statistiques. Et notamment, l'indice de confiance du consommateur réalisé par l'université du Michigan. Il gagne 16,8 points en juin, à 78,9, contre 75 attendu, meilleur score depuis mars.

Valeurs en hausse

Ce sont les opérateurs satellitaires SES Global et Eutelsat qui ont survolé les hausses du SBF 120

Derrière, on retrouve la foncière Klépierre ainsi que Capgemini

Sur le CAC 40, l'automobile redémarrait avec Peugeot (+4,18%) et Renault (+3,04%) après le gros coup de frein hier. Goldman Sachs est un peu moins pessimiste sur le secteur estimant que ce que les ventes mondiales chutent de 16% cette année au lieu de 17 %. Le marché européen devrait lui se contracter de 20% en 2020 avant de rebondir de 13 % en 2021

Société Générale était également bien orientée

A noter aussi sur le SRD, Interparfums (+13%). Le groupe profite d'un accord de licence avec l'italien Moncler en vue du lancement d'un parfum et de produits dérivés.

Valeurs en baisse

4e séance dans le rouge pour Europcar mobility Group qui efface ses gains du début de semaine. Le titre du loueur de véhicules sera exclu, ainsi que Verallia et Quadient, du SBF120 le 22 juin prochain, par décision du conseil scientifique des indices d'Euronext.

Virbac, Bic et JCDecaux complètent le tableau des plus forts replis de l'indice.

Sur le CAC 40, ce sont plutôt des défensives qui ont été attaquées à l'image de Dassault Systèmes, Legrand, Danone ou encore Saint-Gobain.

Et puis sur le SRD, Oeno a vu rouge (-1,9%), le spécialiste des bouchons et tonneaux a publié des résultats solides pour son exercice 2019-2020 (avec un bénéfice net en hausse de 11,8%) mais la prudence sur le nouvel exercice et la confirmation de la suppression du dividende ont pénalisé le titre.

LG (redaction@boursorama.fr)