Le debrief Bourse du 10 mai : le rebond du CAC 40 freiné par Wall Street

information fournie par Boursorama • 10/05/2022 à 18:25

Décidement, le CAC 40 était assez prévisible en ce moment. Un lundi dans le rouge, suivi d'un rebond. Eh bien ça se confirme aujourd'hui avec un indice qui termine, en progression de 0,51% vers les 6117 points et 3,8 milliards d'euros échangés.

Il aurait pu faire mieux, mais Wall Street est passé par là. Les indices américains ont bien tenté un rebond à l'ouverture après 3 séances des baisses et un recul de 4,3% du Nasdaq hier mais à 17h45 aujourd'hui c'est à nouveau le rouge qui domine : l'indice des valeurs technos cède encore 0,35% vers les 11.582 points alors que le Dow Jones est à -0,38% vers les 11.583 points.

Valeurs en hausse

Et notamment Orpea qui rebondit après trois séances de baisses et se place en tête du SBF 120

Derrière, il n'aura pas fallu longtemps à Euroapi pour se faire un nom. Le spécialiste des principces actifs pharmaceutiques, filiale de Sanofi, est soutenue par des courtiers aujourd'hui. Kepler Cheuvreux a initié la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 17 euros. Deutsche Bank a lui débuté son suivi avec un conseil d'achat et un objectif de cours de 20 euros.

Les investisseurs étaient aussi prêts à prendre la route avec Trigano. Le groupe a publié hier un bénéfice opérationnel courant de 179,3 millions d'euros au titre du semestre clos fin mars, en hausse de 18,4%, pour un chiffre d'affaires de 1,49 milliard, en progression de 9,2%. Le groupe, qui fait face à des difficultés d'approvisionnement, explique que "le niveau des carnets de commandes sature les capacités de production bien au-delà de la fin de l'année".

Ca va bien aussi pour Scor.

Et sur le CAC 40 on retrouve BNP Paribas, Legrand et Schneider Electric aux avant-postes des hausses.

Valeurs en baisse

EssilorLuxottica avait bien du mal à y voir clair et c'est un peu de la faute de son homologue américain National Vision qui a lancé un avertissement sur ses résultats annuels et décroche de 25% actuellement.

Ca corrige aussi pour GTT, McPhy et Elior.

Et puis sur le CAC 40 en plus d'EssilorLuxottica, on retrouve des prises de bénéfices sur des valeurs défensives comme Eurofins Scientific, Thales.

