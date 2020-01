Le debrief Bourse du 10 janvier : fin de semaine sur le petit braquet à la Bourse de PAris

Boursorama • 10/01/2020 à 18:32

Le CAC 40 a tourné autour de son point d'équilibre une bonne partie de la journée. Pas de surprise donc de le voir finir à -0,09% vers les 6037 points dans un volume très réduit avec 2,8 milliards d'euros échangés. Sur la semaine il abandonne 0,12%

Aux Etats-Unis, Les chiffres de l'emploi ont un peu déçu. L'économie américaine a créé 145.000 postes en décembre, contre 164.000 attendus par le consensus Reuters et la hausse des salaires n'a pas été aussi forte qu'estimé (+0,1% au lieu de 0,3%). Mais le taux de chômage est resté stable à 3,5% son plus bas niveau depuis 50 ans. Les marchés eux, naviguent aussi un peu à vue. Le DJ cède 0,2% et le Nasdaq progresse (encore) +0,2% vers les 9221 points à 17h45

Valeurs en vue

En hausse

Sur le marché français, on assiste à un brusque regain d'intérêt des investisseurs pour les biotechs et ça se confirme encore aujourd'hui. c'est un tir groupé aux avant-postes des hausses : sur le SBF 120 on retrouve Genfit mais aussi DBV. Sur le SRD Adocia grimpe de 17%, Onxeo de 14% et Valneva de 9%

Ca va bien aussi pour Veolia Environnement. Exane BNP Paribas a relevé son opinion de" neutre" à "surperformance" et remonté son objectif à 26,50 euros. Selon le bureau d'analyses, l'implication du groupe sur le thème de l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) devrait lui permettre de tirer son épingle du jeu.

Quatrième séance de progression pour Atos qui grimpe de plus de 20% sur les trois derniers mois

En baisse

Maisons du monde n'a pas cassé la baraque : 5e séance de repli pour le titre qui perd déjà près de 10% depuis le début de l'année ert qui signe la plus mauvaise performance du SBF 120 sur un an à -45%

Derrière, chute de tension pour Rexel et Tarkett qui reperd déjà le terrain gagné hier.

Sur le CAC 40 c'est Stmicro qui est lanterne rouge devant Saint-Gobain et Carrefour.

Bon week-end

LG (redaction@boursorama.fr)