Le debrief Bourse du 10 février : les taux inquiètent, le CAC 40 en baisse

information fournie par Boursorama • 10/02/2023 à 18:14

La Bourse de Paris repart à la baisse, il faut dire que le marché réagit assez mal à la remontée des taux obligataires, au plus haut depuis plus d'un mois.

Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 0,82% vers les 7129 points dans un volume d'échanges de 4 milliards d'euros à la clôture.

Du côté des valeurs,

Le secteur de la défense est à l'honneur. Thalès progresse de 2,52%, porté par les bons résultats du groupe suédois Saab.

Sur le podium aussi, TotalEnergies, en tête de l'indice et qui grimpe de 2,59% dans le sillage des cours du pétrole. Le groupe bénéficie par ailleurs d'un relèvement de recommandation de Morgan Stanley qui passe à 66 euros sur le titre contre 60 euros précédemment.

A l'inverse, l'Oréal chute de 0,83%. Le marché salue la croissance des ventes au quatrième trimestre mais note une marge opérationnelle décevante.

Cette déception pénalise les valeurs du luxe. Kering perd par exemple 3,4%,

On note également une nouvelle séance de repli pour Worldline : -5,03%. C'est la plus forte baisse de l'indice.

On poursuit avec le SBF 120. Il faut avoir le cœur solide avec Orpea qui poursuit son rebond. Le titre prend 50% sur cette séance !

A l'opposé, le producteur d'acier Aperam chute après avoir annoncé une baisse de son flux de trésorerie disponible au quatrième trimestre, à 69 millions d'euros, contre 209 millions d'euros au troisième trimestre 2022. Le groupe a par ailleurs annoncé le versement d'un dividende stable de 2 euros par action.

Enfin on termine par les marchés américains. La Bourse de New York a ouvert dans le rouge. Les valeurs technologiques et de croissance souffrent en effet de la remontée des rendements obligataires.