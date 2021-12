Le debrief Bourse du 10 décembre : le CAC 40 achève sa meilleure semaine depuis mars

information fournie par Boursorama • 10/12/2021 à 18:15

Après s'être retourné à la hausse suite à la publication d'une inflation américaine pour novembre conforme aux prévisions du marché, le CAC 40 a finalement basculé dans le rouge.

A noter que l'inflation aux Etats-Unis affiche une progression de 0,8% en novembre sur un mois, portant la hausse des prix sur un an à 6,8%, soit un record depuis juin 1982.

Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 0,24% vers les 6991 points. L'indice s'offre sa toutefois sa meilleure semaine depuis mars avec une progression hebdomadaire de 3,4%

Du côté des valeurs,

Sanofi grand gagnant de cette séance, plus forte hausse du CAC 40 avec une progression de presque 3%. Le groupe bénéficie de l'annonce de Moderna sur son vaccin expérimental à ARN messager contre la grippe. Ce dernier se révèle efficace selon les premières données. Mais, selon une étude comparative, il ne détrône pas Sanofi, leader du marché.

Dans la santé toujours, Eurofins Scientific avance de 0,65% après l'annonce d'un accord pour l'acquisition d'une société japonaise de biologie moléculaire, en vue de renforcer sa présence sur le marché asiatique.

Carrefour accélère porté par une rumeur autour d'une potentielle opération de fusion-acquisition. Le titre gagne 2,87%.

A l'inverse, le recul le plus marqué est pour les valeurs qui avaient le plus performé ces derniers jours. Saint-Gobain est lanterne rouge de l'indice et lâche 2,29%,

La tech est également en repli. Worldline perd 1,76%.

Sur le SBF 120,

bioMérieux avance de 2,38%. Le groupe a en effet relevé ses prévisions pour 2021 et mise désormais sur une croissance de plus de 8% de son chiffre d'affaires, contre 4 à 7% précédemment.

Dans la distribution, Casino est également recherché après avoir indiqué avoir cédé 3% du capital de la foncière commerciale Mercialys pour un montant de 24 millions d'euros.

A l'opposé, Derichebourg accuse une deuxième séance de baisse. On assiste aussi à des prises de bénéfices sur Ubisoft.

Outre-Atlantique, la perspective d'une accélération du « tapering » de la Fed semble désormais acquise par les marchés. Des marchés américains qui prennent désormais peu de risques à l'approche de la réunion de la Fed la semaine prochaine.