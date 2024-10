Le débat de l'élection présidentielle américaine 2024 : Democrats Abroad face à Republicans Overseas

information fournie par France 24 • 29/10/2024 à 13:57

La vice-présidente démocrate Kamala Harris et l'ancien président républicain Donald Trump sont donnés au coude-à-coude dans les intentions de vote pour l'élection présidentielle américaine, le 5 novembre, notamment dans les sept "États pivots" ("Swing states") - à même de faire pencher les résultats dans un camp ou l'autre. Selon un sondage Reuters/Ipsos publié la semaine dernière, Kamala Harris est créditée de 46% des voix à l'échelle nationale, contre 43% pour Donald Trump, une avance marginale. Anthony Saint-Léger anime un débat sur les grands thèmes de l'élection présidentielle américaine; le face-à-face de nos invités : Fred Hoffman, porte-parole de Democrats Abroad France et Randy Yaloz, avocat franco-américain et président de Republicans Overseas.