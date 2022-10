Le danger du réchauffement climatique pour le marché mondial des semenciers

information fournie par France 24 • 26/10/2022 à 15:46

L'augmentation de la population mondiale fait croître les besoins alimentaires, alors que le réchauffement climatique pourrait perturber la production agricole. Le marché des semences et des graines, estimé à plus de 40 milliards d'euros par an, se retrouve sous tension. Il est dominé par quelques multinationales qui se font concurrence, comme Limagrain, leader sur les semences potagères. Directeur adjoint de ce groupe français, Franck Berger insiste notamment sur l'importance de l'adaptation.