Le collectif écologiste Soulèvements de la Terre dissous en Conseil des ministres

information fournie par France 24 • 21/06/2023 à 14:15

Le Conseil des ministres a prononcé la dissolution du mouvement écologiste les Soulèvements de la Terre. Le gouvernement accuse ce collectif de violences à l'encontre des forces de l'ordre et de sabotage. Le mouvement et les oppositions de gauche contestent la procédure qu'ils jugent liberticide. Mais peut-on réellement dissoudre un mouvement ? Pierre Jacquemain de Politis et David Revault-d'Allonnes du JDD en débattent.