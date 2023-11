information fournie par France 24 • 20/11/2023 à 11:46

Couronné empereur des français en 1804, Napoléon est l'objet d'un biopic réalisé par l'américain Ridley Scott qui sort ce mercredi en salle. Plus de 200 ans après sa mort, Napoléon fascine toujours et plus particulièrement son fameux chapeau à deux pointes : adjugé pour près de 2 millions d'euros, un prix record.