Laurent Kebous : "Accueillir, ce n'est pas se trahir"

France 24 • 20/12/2019 à 12:17

L'invité de Paris Direct est Laurent Bousquet ou Laurent Kebous, son nom de scène. Il est membre du groupe les Hurlements d'Leo et co-auteur avec, Tomas Jimenez, d'un conte sur l'exil et les migrations. Intitulé "Mondial Stereo", il est destiné aux enfants dès six ans mais aussi à leurs parents.