06/12/2022

Laurence Rossignol, ancienne ministre socialiste, vice-présidente du Sénat, sénatrice de l’Oise et présidente de l’Assemblée des femmes est l’invitée de Mardi politique. Frédéric Rivière et Roselyne Febvre l’interrogent sur la refondation de la gauche, la Nupes, l’Europe et l’immigration avec notamment le futur projet de loi débattu en début d’année à l’Assemblée nationale.