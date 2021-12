information fournie par Boursorama • 08/12/2021 à 09:07

La tech est porteuse, indéniablement, de solutions pour réussir la transition énergétique et décarboner nos économies. Cependant, c'est un secteur à double tranchant selon Eric Turjeman, directeur des Gestions Actions et Convertibles chez OFI AM.

