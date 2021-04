France 24 • 23/04/2021 à 15:41

Paradis naturel oublié, la Sierra Leone a longtemps été synonyme de guerre civile et de pauvreté. Pourtant, ce pays d'Afrique de l'Ouest est en paix depuis bien longtemps, et il fait tout désormais pour attirer les touristes. Un reportage de nos confrères de France 2 Nicolas Bertrand, Sylvain Barral et Marianne Getti.