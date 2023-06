information fournie par France 24 • 02/06/2023 à 16:45

Sur l’île de la Réunion, l'importation de drogue dure prend de l'ampleur. Les douaniers en retrouvent de plus en plus fréquemment dans les bagages de voyageurs, aux profils parfois impensables. Le mois dernier, une conseillère municipale de la banlieue parisienne a été interpellée à l'aéroport Roland Garros avec dix kilos de résine de cannabis, un kilo de cocaïne et du LSD.